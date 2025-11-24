  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Pakistan Suicide Attack : पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर आत्मघाती हमले में तीन जवानों की मौत, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरा

Pakistan Suicide Attack : पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर आत्मघाती हमले में तीन जवानों की मौत, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरा

पाकिस्तान (Pakistan) के पेशावर में सोमवार को संघीय पुलिस दल (कॉन्स्टेबुलरी) के मुख्यालय पर हमला हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यालय के पास कई धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद इलाके को खाली करा लिया गया है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, इस हमले में शामिल आत्मघाती हमलावरों (Suicide Bombers) को मार गिराया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) के पेशावर में सोमवार को संघीय पुलिस दल (कॉन्स्टेबुलरी) के मुख्यालय पर हमला हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यालय के पास कई धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद इलाके को खाली करा लिया गया है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, इस हमले में शामिल आत्मघाती हमलावरों (Suicide Bombers) को मार गिराया गया है। इस घटना में पुलिस दल के तीन जवानों की मौत हुई है। इसके अलावा दो घायल हुए हैं।

पढ़ें :- Video- इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के पास कार में जोरदार धमाका; अब तक 5 लोगों की मौत और कई घायल

पाकिस्तान की द डॉन वेबसाइट (The Dawn website) के मुताबिक, हमला सुबह करीब 8 बजे सद्दार-कोहत सड़क पर हुआ। पहले एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को मुख्यालय के गेट पर ही उड़ा लिया। इसके बाद कुछ फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। इस दौरान एक और हमलावर मुख्यालय में घुसने की कोशिश करने लगा। हालांकि, उसे सुरक्षाबलों ने मार गिराया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया और राहत-बचाव अभियान शुरू किया।

इस बीच पेशावर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल (Lady Reading Hospital) में आपातकाल घोषित (Emergency Declared) कर दिया गया। अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि छह घायलों को को लाया गया है, जिनकी हालत स्थिर है। बताया गया है कि जिस संघीय पुलिस दल (Federal Police Force) पर हमला हुआ है, उसे नागरिक अर्धसैनिक बल है, जिसे पहले फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी (Frontier Constabulary) कहा जाता था। इसी साल जुलाई में शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) की सरकार ने इसका नाम फेडरल कॉन्स्टेबुलरी (Federal Constabulary) रखा था। पेशावर में जिस जगह पर इसका मुख्यालय है, वह जगह काफी भीड़भाड़ वाले इलाके में है। साथ ही सैन्य छावनी भी यहां से काफी नजदीक है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में बीते कुछ वर्षों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में। इन हमलों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के साथ पाकिस्तान सरकार का शांति समझौता टूटना रहा है।

पढ़ें :- VIDEO- TTP टॉप कमांडर ने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को धमकाया, बोला-'मर्द हो तो खुद लड़ने आओ...'
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pakistan Suicide Attack : पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर आत्मघाती हमले में तीन जवानों की मौत, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरा

Pakistan Suicide Attack : पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर आत्मघाती...

यूक्रेन के सहयोगियों का कहना, शांति के लिए अमेरिकी योजना को अतिरिक्त काम की जरूरत

यूक्रेन के सहयोगियों का कहना, शांति के लिए अमेरिकी योजना को अतिरिक्त...

यूक्रेन पर युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना रहे है दबाव, रूस का होगा फायदा

यूक्रेन पर युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना...

अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने स्कूल से 215 बच्चों और 15 टीचर्स को किया अगवा, एक हफ्ते में दूसरी घटना

अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने स्कूल से 215 बच्चों और 15...

दुबई एयर शो में शहीद हुए एयर फोर्स के पायलट के परिवार के लिए राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदनाएं

दुबई एयर शो में शहीद हुए एयर फोर्स के पायलट के परिवार...

Tejas crash: दुबई एयर शो में हुआ बड़ा विमान हादसा, भारतीय लड़ाकू विमान तेजस हुआ क्रैश, पायलट की मौत

Tejas crash: दुबई एयर शो में हुआ बड़ा विमान हादसा, भारतीय लड़ाकू...