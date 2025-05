IMF से मिले पैसे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान! कर्ज देने से पहले ही ठोक दीं 11 नई शर्तें

IMF imposes 11 new conditions on Pakistan for bailout programme: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने बड़ा फैसला लेते हुए आतंकवादियों को पनाह देने वाले पड़ोसी देश के लिए 1 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी थी। जिसको लेकर भारत की ओर से चिंता जाहिर की गयी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार कह रहे थे कि आईएमएफ को पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सहयोग की राशि को आतंकवाद को पालने-पोसने में इस्तेमाल करता रहा है। वहीं, अब भारत के विरोध के बीच आईएमएफ ने कर्ज देने से पहले ही पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें ठोक दीं है। जिससे वह इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गलत गतिविधियों में नहीं कर पाएगा।