पाकिस्तानी लड़के बोले- हमें अपनी सेना से है नफरत, देश को बर्बाद कर दिया....

India-Pakistan tension: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक-दूसरे से संबंध खत्म करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहा है। जिसको देखते हुए युद्ध की आशंका जतायी जा रही है। इसी बीच साल 2016 में भारत की नागरिकता पाने वाले मशहूर सिंगर अदनान सामी की एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें उन्होंने कुछ पाकिस्तानी लड़कों से बातचीत का जिक्र किया है।

दरअसल, अदनान सामी एक समय पाकिस्तान के नागरिक हुआ करते थे, लेकिन साल 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई थी। अदनान कई बार पाकिस्तान की खुले तौर पर आलोचना कर चुके हैं। वहीं, अब भारत-पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। मशहूर सिंगर अदनान सामी ने एक्स पोस्ट में अपनी अजरबैजान यात्रा का जिक्र किया। जिसमें अदनान बताया कि वह कुछ पाकिस्तानी लड़कों से मिले थे, जो अपनी सेना की आलोचना कर रहे थे और अपनी पाकिस्तानी पहचान बदलना चाहते थे।

अदनान ने रविवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ”बाकू, अजरबैजान की खूबसूरत सड़कों पर घूमते हुए मेरी मुलाकात कुछ बहुत ही प्यारे पाकिस्तानी लड़कों से हुई। उन्होंने मुझसे कहा, ‘सर, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने सही समय पर पाकिस्तान छोड़ दिया। हम भी अपनी नागरिकता बदलना चाहते हैं। हमें अपनी फौज से नफरत है। उन्होंने हमारे देश को तबाह कर दिया है।’ मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मुझे तो ये बात बहुत पहले से पता थी!”

Met some very sweet Pakistani boys while walking on the beautiful streets of Baku, Azerbaijan…

They said “Sir, You are very lucky.. You left Pakistan in good time.. We also want to change our citizenship…WE HATE OUR ARMY…They have destroyed our country!!”

I replied “ I knew…

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) May 4, 2025