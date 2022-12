निकाह के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर इस बात को लेकर हुए परेशान, सोशल मीडिया पर किया खुलासा

नई दिल्ली। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) हाल में ही शादी के बंधन में बंधे हैं। उन्होंने साथ पढ़ने वाली मुजना को अपना जीवनसाथी चुना है। मुजना पेशे से मॉडल हैं। कहा जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और अब इन्होंने निकाह कर लिया है।

हालांकि, शादी के बाद हारिस रऊफ (Haris Rauf) को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल, उनकी पत्नी पेशे से मॉडल हैं और उनके नाम से सोशल मीडिया पर कई फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। इन अकाउंट के जरिए लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तरह—तरह के पोस्ट कर रहे हैं।

Hello everyone, I just want to make it clear that my wife, Muzna Masood Malik, is not on any social media platforms. She does not have an official account. Please be cautious of any scams. Thank you so much for all of your prayers and good wishes.

— Haris Rauf (@HarisRauf14) December 25, 2022