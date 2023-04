Papua New Guinea Earthquake: पापुआ न्यू गिनी के  पोर्ट मोरेस्बी में  तेज भूकंप के झटके, 7.2 मापी गई तीव्रता

Papua New Guinea Earthquake: नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (National Centre for Seismology) के अनुसार, पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी (Port Moresby) में 7.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी के साथ-साथ यहां का सबसे बड़ा शहर है। भारतीय समय अनुसार यहां 11.34 मिनट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता 7.2 थी. भूकंप का केंद्र 80 किलोमीटर की गहराई में था।