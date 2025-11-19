  1. हिन्दी समाचार
  3. परिणीति-राघव ने 1 महीने बाद दिखाई बेटे की झलक, किया नामकरण

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक महीना पहले ने अपने बेटे को जन्म दिया था।  हालांकि, उस वक्त परिणीति और राघव चड्ढा ने अपने बेटे का न तो नाम बताया और न ही उसकी कोई तस्वीर शेयर की।  लेकिन अब कपल ने करीब महीने बाद न सिर्फ अपने लाडले की झलक दिखाई है। उन्होंने अपने दुलारे बेटे का नाम भी बताया है।  चलिए आपको बताते हैं कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बेटे का नाम क्या रखा है। 

By Aakansha Upadhyay 
पढ़ें :- एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की सड़क हादसे में मौत, ग्रेटर नोएडा के अस्लताल में ली आखिरी सांस

परिणीति और राघव के बेटे की पहली झलक

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बेटे का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ था, और 19 नवंबर को कपल ने पूरे एक महीने बाद इंस्टाग्राम पर बेटे की पहली फोटो शेयर की है. इन तस्वीरों में परिणीति और राघव अपने बेटे पर प्यार लुटाते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक फोटो में राघव और परिणीति बेटे के नन्हे पैरों को चूमते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों अपने लाडले के हाथों को प्यार से पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।  इन तस्वीरों में परिणीति और राघव ने बेटे का चेहरा नहीं दिखाया है।

क्या है परिणीति के बेटे का नाम?

इन तस्वीरों के साथ परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने एक खूबसूरत कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे का नाम रिवील किया है. बताया जा रहा है कि राघव और परिणीति ने अपने नाम के कॉम्बिनेशन से बेटे का नाम रखा है, जिसका अर्थ पानी और जल है. कपल ने कैप्शन में लिखा, ‘जलस्य रूपं, प्रेमस्य स्वरूपं- तंत्र एव नीर. हमारे दिलों को जीवन की एक बूंद से शांति मिली है. हमने उसका नाम नीर रखा है।  इसका अर्थ शुद्ध, दिव्य और असीम है.’

पढ़ें :- Video-ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति और धर्म पर दिया बड़ा बयान, जो आज के विभाजित समाज में है बेहद प्रासंगिक

फैंस को पसंद आया नाम

अब उनकी इस पोस्ट पर बॉलीवुड स्टार्स से लेकर फैंस तक के रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं. पोस्ट का कमेंट बॉक्स बधाईयों और शुभकामनाओं के संदेश से भर गया है. फैंस को परिणीति के बेटे का नाम बहुत पसंद आया है.

 

