Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीताने के बाद नीरज चोपड़ा को अभिषेक बच्चन ने लगाया गले... VIDEO

Paris Olympics 2024: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने पेरिस ओलंपिक 2024 (Paris olympics 2024) में रजत जीतने पर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को बधाई दी और यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। क्लिप में अभिषेक बच्चन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) का अभिवादन करते और उन्हें गले लगाते नजर आ रहे हैं।

जब नीरज चोपड़ा रजत पदक जीता ने पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में रजत पदक जीता तो एक्टर स्टेडियम में थे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने स्वर्ण पदक जीता।वीडियो को अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) को समर्पित कई फैन पेजों ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर शेयर किया था।

फैन पेज द्वारा शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “अभिषेक सर नीरज को बधाई और उन्हें प्यार। #अभिषेक बच्चन और नीरज चोपड़ा ने देश को गौरवान्वित किया। बहुत बढ़िया! भारत के लिए रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई।”

Nice gesture by Abhishek Bachchan and you make the nation proud. Well done!

Congratulations @Neeraj_chopra1 on winning the Silver 🥈 medal for India. 🇮🇳#NeerajChopra #JavelinThrow#OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/YdPO9wc1yg

— Sanjana Ganesan 🇮🇳 (@iSanjanaGanesan) August 9, 2024