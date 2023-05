Parliament New Building Inauguration: ​कपिल सिब्बल, बोले- नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति गणतंत्र के लोकाचार का है अवमूल्यन

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के पूर्व नेता व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने एक बार फिर गुरुवार को नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह को लेकर जारी रार पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नए संसद भवन (Parliament New Building) का उद्घाटन संसद हमारे गणतंत्र का प्रतीक है। राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है। इस औपचारिक आयोजन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हमारे गणतंत्र के लोकाचार का अवमूल्यन करने के बराबर है। क्या सरकार को परवाह है?

Inauguration of the new Parliament building

Parliament symbolises our Republic

The President is the head of the Republic

The absence of the President in this ceremonial event amounts to devaluing the ethos of our Republic

Does the government care !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) May 25, 2023