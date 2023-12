मोदी-शाह संसद सुरक्षा मसले पर सदन में बोलने के जगह सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करके संसद का कर रहे हैं अपमान : कपिल सिब्बल

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary) ने एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से पूरे मामले में संसद में आकर बयान देने की बात कही। तो वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Rajya Sabha MP Kapil Sibal) ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) संसद की सुरक्षा (Security of Parliament) उल्लंघन से जुड़े मसले पर सदन में बोलने के जगह सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना संसद का “अपमान” है।

बता दें कि पिछले हफ्ते 13 दिसंबर को सत्र के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा सदन में कूद गए थे, इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से बयान देने की मांग की, जबकि कई विपक्षी सांसद तो उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, सरकार की ओर से यह कहा गया है कि संसद परिसर में सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है और वह स्पीकर के निर्देशों का पालन कर रही है।

संसद में बयान नहीं दे रहे पीएम मोदी : कपिल सिब्बल

सोशल मीडिया X पर अपने एक पोस्ट में, पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने कहा कि 13 दिसंबर को संसद में हुई सेंधमारी पर पीएम (नरेंद्र मोदी), अमित (शाह)… संसद का सामना करने की जगह ये दोनों लोग सार्वजनिक रूप से अपनी बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह संसद का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि आपकी शब्दावली में यह आपके संस्थागत शिष्टाचार में नहीं आता है।

December 13 Security Breach

PM ji

Amit ji

Instead of facing Parliament

You both express yourself in public

An insult to Parliament

But then, for you, institutional etiquette is not part of your vocabulary !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) December 18, 2023