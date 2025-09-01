Lucknow News: हाईवे पर बस की खिड़की से कूदने लगी सवारियां, अचानक मची अफरातफरी… सामने आई वजह लोगों के उड़ गए होश

  1. हिन्दी समाचार
  Lucknow News: हाईवे पर बस की खिड़की से कूदने लगी सवारियां, अचानक मची अफरातफरी… सामने आई वजह लोगों के उड़ गए होश

Lucknow News: हाईवे पर बस की खिड़की से कूदने लगी सवारियां, अचानक मची अफरातफरी… सामने आई वजह लोगों के उड़ गए होश

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहीदपथ एक बस में बड़ा हादसा टला। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी आचनक बस में चिंगारी और धुआं उठी। ऐसे हालात में पूरे बस में अफरा तफरी मच गयी। इस स्थिति में करीब 68 महिलाए खिड़की से कूदकर जान बचाई हैं। शुक्र यही है की समय रहते ही सब लोग किसी तरह  भागकर अपनी जान बचाए। इससे बड़ा हादसा टल गया क्यूंकी तेज रफ्तार के कारण बस बीच सड़क में रुक गयी।

जानिए क्या है पूरा मामला

बिहार प्रांत के घाटा से दिल्ली जा रही निजी बस संख्या यूपी 63 एटी 2539 में शनिवार रात दो बजे शहीद पथ पर उतरेटिया स्टेशन के पास अचानक चिंगारी उठी और  धुआं तेजी से निकलने लगा। पीछे से आ रहे दूसरे वाहन स्वामी ने बस चालक को इसकी सूचना दी, उस समय सभी 68 यात्री सो रहे थे, उनमें डेढ़ दर्जन से अधिक छोटे बच्चे शामिल थे। धुए देखकर बस में हाहाकार मच गया ।

बता दें कि यात्री  बिहार  से काम के लिए दिल्ली जा रहे थे, ट्रैवल एजेंसी से बस को बुक किया था। यात्रियों से  बिहार से दिल्ली का 900 रुपये किराया लिया गया था। ऐसे में यात्रियों ने बताया कि उन्हे नहीं पता था  यह बस पुरानी व खटारा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। निजी बस मीरजापुर जिले में पंजीकृत है और उसकी हालत बहुत खराब थी।यात्रियों के अनुसार शहीद पथ के ऊपर घटना होने के बाद रात भर भूखे-प्यासे सड़क पर फंसे रहे, कोई मदद नहीं मिली, रात से लेकर दिन के एक बजे तक लगभग 11 घंटे तक सड़क पर परेशान घूमते रहे, फिर उसी बस को किसी तरह चालक द्वारा ठीक कराया गया तब दिल्ली के लिए रवाना हुए।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में वह लोग उसी बस से गए क्योंकि बस चालक किराया वापस नहीं कर रहा था। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया, उन्हें इस संबंध में सूचना नहीं मिली। इंस्पेक्टर पीजीआइ धीरेंद्र सिंह ने बताया, शहीद पथ के ऊपर बस अचानक खराब हो गई थी, करीब छह घंटे तक वहीं खड़ी रही। इस बीच जाम की स्थिति भी बनी। रविवार सुबह आठ बजे क्रेन की मदद से बस शहीद पथ से हटाई जा सकी। बस चालक ने जैसे-तैसे मैकेनिक बुलाकर बस को बनवाया और फिर सवारी लेकर चला गया।

परिवहन विभाग ने नहीं सीखा सबक

15 मई 2025 को रायबरेली रोड कल्ली पश्चिम किसान पथ पर निजी बस में भीषण आग लग गई थी। उस हादसे में पूरी बस जल गई थी। दिल्ली जा रही उस बस में सवार दो मासूम बच्चे, दो महिलाएं और एक पुरुष की जिंदा जलने से उनकी मौत हो गई थी, जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री झुलस गए थे। इसके अलावा रायबरेली रोड और किसान पथ पर भी हाल के महीनों में कई बस हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद विभाग ने सबक नहीं लिया और डग्गामार बसें खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही हैं।

 

