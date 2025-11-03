खेसारी लाल यादव के कमेंट पर पवन सिंह ने किया पलटवार , बोले- किसी पर टिप्पणी नहीं करते, सबके लिए दुआ है

बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भी उतर चुके हैं। जहां पवन सिंह, NDA के प्रचारक के रूप में मौजूद हैं। वहीं खेसारी आरजेडी के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं।

खेसारी लाल यादव पर क्या बोले पवन सिंह?

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के वो सितारे हैं, जो अपने दम पर कई लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। कहा जाता है कि दोनों के बीच एक राइवलरी है. खेसारी ने कई बार ‘पावर स्टार’ पवन सिंह को लेकर इशारों-इशारों में कई बातें कही हैं. वहीं पवन सिंह ने भी पलटवार किया.बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों सुपरस्टार एक-दूसरे के पर जमकर तंज़ कस रहे हैं। पवन सिंह ने खेसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने बिना एक्टर का नाम लिए कहा- हमको बोलने की जरूरत थोड़ी है। मेरे बारे में जो लोग बोल रहे हैं वो ध्यान से सुन लें कि हम पर कोई कमेन्ट नहीं करते हैं। हमारी सभी के लिए दुआ है. लेकिन जो अक-बक बोलता है, उसका खुद ही बयान जाकर सुनिए कि वो बोलता है हम मोदी जी के फैन हैं।

पावर स्टार ने आगे कहा, ‘कभी बोलता है हमको किसी ने नहीं बनाया है. अभी चुनावी माहौल में यही बोल निकल रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं बनाया. कभी बोलता है कि हमें दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है. तो बाबू, भाई किसी भी इंसान को एक पानी पर रहना चाहिए. कभी शिकायत, कभी बढ़ाई, कभी बुराई किसी के भी साथ रहो तो दिमाग से रहो, दिल से नहीं.’

खेसारी ने बुलाया था पवन सिंह को ‘नचनिया’

बता दें कि पवन सिंह के बयान से पहले खेसारी लाल यादव ने भी पावर स्टार को लेकर विवादित बयान दिया था। खेसारी ने उन्हें नचनिया कहा, जिससे कई लोग नाराज हुए. पवन सिंह ने इस बात पर अपना रिएक्शन भी दिया था. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा था कि इस शब्द के दो मतलब हो सकते हैं.