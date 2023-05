Paytm Credit Card : पेटीएम ने रूपे क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च, NPCI और SBI कार्ड्स से करार

Paytm Credit Card: पेटीएम (Paytm) ने गुरुवार को रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही पेटीएम (Paytm) एनपीसीआई ( NPCI)और एसबीआई कार्ड्स (SBI Cards)से करार किया है। SBI Card के 25 साल पूरे होने के मौके पर कंपनी फिनटेक कंपनी Paytm और देश की NPCI (National Payment Corporation of India) के साथ मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।

Watch the big announcement LIVE as @Paytm, @SBICard_Connect and @NPCI_NPCI take the centerstage. Stay tuned!https://t.co/SfbizrP2QL

— Paytm (@Paytm) May 18, 2023