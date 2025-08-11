मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां पर भड़के लोग, जानिए क्यों नाराजगी का कारण बना ये वीडियो

  1. हिन्दी समाचार
टीम इंडिया स्टार मोहाम्मद शमी का पत्नी हसीन जहां से विवाद चल रहा है और दोनों अलग रह रहे हैं। हसीन जहां आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं । हाल ही में हसीन जहां ने अपना एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो विवाद का कारण बन गया है।  हसीन जहां के इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आइए जानते है क्यों हसीन को लोग ट्रोल कर रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

हसीन जहां ने शेयर किया ये वीडियो

हसीन जहां ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह आप देख सकते हैं कि उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है और गले में मुस्लिम लॉकेट नजर आ रहा है. वहीं, हसीन जहां के इस वीडियो में हनुमान चालीसा बजता नजर आ रहा है. हसीन जहां ने इस वीडियो में अपनी बेटी की झलक के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी दिखाया है जो उनके साथ हैं. उनके इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह नदी किनारे हैं और आरती की तैयारी हो रही है और वह काफी खुश हैं. हसीन जहां के इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट किए हैं.

हसीन जहां के वीडियो पर आए ये कमेंट

हसीन जहां के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, ‘मोहम्मद शमी के पैसे पर ऐश कर लो.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘नदी के पानी में डूब जाओ.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘आप जैसे लोग हो तो समाज स्वंय अच्छा हो जाएगा.’ एक यूजर ने लिखा है, ‘आप ग्रेट हो मैम.’ बताते चलें कि मोहम्मद शमी ने साल 2022 में पत्नी हसीन जहां से तलाक लेने के लिए नोटिस भेजा था. उनका मामला कोर्ट में लंबित है. वही, कोलकाता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को उनकी पत्नी हसीन जहां और बेटी के लिए हर महीने चार लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था.

 

