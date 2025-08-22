  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘आरएसएस-बीजेपी से पैसे लेकर पांच परिवारों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की…’ तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

‘आरएसएस-बीजेपी से पैसे लेकर पांच परिवारों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की…’ तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

Tej Pratap Yadav's big allegations against RSS-BJP: बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पांच परिवार के लोगों ने मिलकर उनके राजनैतिक जीवन को समाप्त करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने इन लोगों पर आरएसएस और बीजेपी से पैसे लेकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Tej Pratap Yadav’s big allegations against RSS-BJP: बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पांच परिवार के लोगों ने मिलकर उनके राजनैतिक जीवन को समाप्त करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने इन लोगों पर आरएसएस और बीजेपी से पैसे लेकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है।

पढ़ें :- सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन ले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मेरे राजनैतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश किया। मैने अपने दस वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया। लेकिन इन पांच परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनैतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्णरूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश किया गया। कल मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा। मैं कल इनके हरेक षडयंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं।”

इस पोस्ट के बारे में तेज प्रताप ने एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी से कहा, “पांच लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया… वे मेरे खुशमिजाज स्वभाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और इसलिए मेरे करियर को बर्बाद करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए। मैं कोर्ट जाऊंगा और केस भी करूंगा।” उन्होंने आशंका जताते हुए आगे कहा, “मुझे लगता है कि इन लोगों ने आरएसएस और बीजेपी से पैसे लिए और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने देखा कि चुनाव आ रहे हैं और युवाओं में मेरे लिए क्रेज है। मैं जल्द ही इन पांच परिवारों के लोगों के नाम सबके सामने रखूंगा।”

लालू प्रसाद के बड़े बेटे ने कहा, “इन साजिशकर्ताओं का पटना से दिल्ली तक गिरोह है… वे राजद में हुआ करते थे, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण निष्कासित कर दिए गए थे… इन लोगों के पास सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने और दूसरों की छवि खराब करने के अलावा कोई और काम नहीं है।”

पढ़ें :- तेजस्वी यादव ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले-आज कोर्ट में सब नंगे हो गए
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश नहीं बीजेपी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी की बनी रणनीति

दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश...

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम...

संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स; सुरक्षाकर्मियों ने धर-दबोचा

संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक...

'आरएसएस-बीजेपी से पैसे लेकर पांच परिवारों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की...' तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

'आरएसएस-बीजेपी से पैसे लेकर पांच परिवारों ने मेरी छवि खराब करने की...

यूरिया तस्करी की कोशिश नाकाम, छापेमारी में भारी मात्रा में खाद बरामद

यूरिया तस्करी की कोशिश नाकाम, छापेमारी में भारी मात्रा में खाद बरामद

कैसे पूरा होगा पीएम के 'स्वच्छ भारत मिशन' का सपना? जब कूड़ा निस्तारण के नाम पर सरकारी खजाने को लूट रही हैं कंपनियां

कैसे पूरा होगा पीएम के 'स्वच्छ भारत मिशन' का सपना? जब कूड़ा...