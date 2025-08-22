'आरएसएस-बीजेपी से पैसे लेकर पांच परिवारों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की...' तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

Tej Pratap Yadav's big allegations against RSS-BJP: बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पांच परिवार के लोगों ने मिलकर उनके राजनैतिक जीवन को समाप्त करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने इन लोगों पर आरएसएस और बीजेपी से पैसे लेकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है।
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मेरे राजनैतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश किया। मैने अपने दस वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया। लेकिन इन पांच परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनैतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्णरूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश किया गया। कल मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा। मैं कल इनके हरेक षडयंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं।”
इस पोस्ट के बारे में तेज प्रताप ने एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी से कहा, “पांच लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया… वे मेरे खुशमिजाज स्वभाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और इसलिए मेरे करियर को बर्बाद करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए। मैं कोर्ट जाऊंगा और केस भी करूंगा।” उन्होंने आशंका जताते हुए आगे कहा, “मुझे लगता है कि इन लोगों ने आरएसएस और बीजेपी से पैसे लिए और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने देखा कि चुनाव आ रहे हैं और युवाओं में मेरे लिए क्रेज है। मैं जल्द ही इन पांच परिवारों के लोगों के नाम सबके सामने रखूंगा।”
लालू प्रसाद के बड़े बेटे ने कहा, “इन साजिशकर्ताओं का पटना से दिल्ली तक गिरोह है… वे राजद में हुआ करते थे, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण निष्कासित कर दिए गए थे… इन लोगों के पास सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने और दूसरों की छवि खराब करने के अलावा कोई और काम नहीं है।”