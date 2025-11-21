लखनऊ वालों तैयार हो जाओ ‘आ रहे हैं यो यो हनी सिंह’, बीजेपी विधायक बोले- Honey singh एक जीवंत उदाहरण हैं

बॉलीवुड के फेमस रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह का कल लखनऊ में कॉन्सर्ट आयोजित होगा है। हनी सिंह का कॉन्सर्ट सरोजनीनगर क्षेत्र के आशियाना स्थित स्मृति उपवन में होगा । 22 नवंबर 2025 को इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोगों की उमड़ेगी । जिसको देखते हुए आयोजन स्थल पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं, हनी सिंह के प्रोग्राम को लेकर बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि साहस, संघर्ष और एक अद्भुत वापसी। यो यो हनी सिंह ने दुनिया को दिखाया कि गिरना कभी असफलता नहीं होती, फिर से उठ खड़ा होना ही असली शक्ति है।

दरअसल, 22 नवंबर को यो यो हनी सिंह लखनऊ आने वाले हैं। सरोजनीनगर क्षेत्र में कॉन्सर्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चर्चित हनी सिंह के सरोजनीनगर क्षेत्र में कॉन्सर्ट कराने को लेकर स्थानीय विधायक राजेश्वर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि सरोजनीनगर में हमारे युवाओं को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा चाहिए। वो जीवंत प्रेरणा यो यो हनी सिंह हैं। जिन्होंने यह सिखाया है कि गिरकर कैसे उठा जाता है। अगर आप 7 बार गिरते हैं तो 8वीं बार आप कैसे गिरकर खड़े हो सकते हैं। कैसे आप इतिहास बनाते हैं और कैसे आप विश्व की ऊंचाइयों को छूते हैं।

बीजेपी विधायक ने कहा कि यो यो सिंह की ईमानदारी, डिसिप्लिन युवाओं को प्रेरणा देती है। उनके हिट गानों के पीछे सालों की मेहनत रहती है। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क रहता है। हार्ड वर्क के कारण और फोकस व डिसिप्लिन के तहत आप फिर से विश्व में अपना स्थान बना सकते हैं। राजेश्वर सिंह ने कहा कि हर युवा के जीवन में लगातार उतार चढ़ाव रहता है। कभी रौशनी रहती है तो कभी अंधेरा सा लगता है। यो यो हनी सिंह की जर्नी उजाला, अंधेरा और फिर उजाला ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को फिर रिइंवेंट कर सकता है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मैं यो यो हनी सिंह को सिर्फ गाने के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण को पेश करने के लिए बुला रहा हूं।