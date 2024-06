अच्छी बारिश के लिए तरसे लखनऊ के लोग… जानिए आखिर कब खत्म होगा इंतजार

When will it rain in Lucknow?: दिल्ली-एनसीआर और नोएडा समेत देश के कई शहरों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसने लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत पहुंचायी है। हालांकि, यूपी की राजधानी लखनऊ में अभी लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है। शहर में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बादल और दिन के समय उमस से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि लखनऊ में अच्छी बारिश कब होगी।