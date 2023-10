तेलंगाना के लोगों को भ्रष्ट के बजाय पारदर्शी और ईमानदार सरकार की जरूरत : पीएम मोदी

महबूबनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबनगर में 13500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा, इन परियोजनाओं से युवाओं के लिए विकास के नए अवसर खुलेंगे और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूत किया है।

आज यहां जो जनसैलाब दिख रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, यहां आने से पहले मुझे आज सुबह स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। मैं देशवासियों से स्वच्छता के कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान करता हूं कि वे भी 1 घन्टा निकाल कर इस अभियान में शामिल हों।

तेलंगाना चाहता है बदलाव

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि, तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि लोगों को राज्य में भ्रष्ट सरकार के बजाय पारदर्शी और ईमानदार सरकार की जरूरत है। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि उसे झूठे वादों के बजाय ज़मीन पर काम देखना है। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि वह राज्य में भाजपा सरकार चाहता है।

सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार

तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, राज्य सरकार किसानों के लिए योजनाओं के माध्यम से पैसा कमा रही है। सिंचाई परियोजना के बहाने तेलंगाना में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी सिंचाई परियोजना का उद्घाटन तो हुआ लेकिन उसमें किसानों के लिए पानी नहीं है? इसका नजारा तेलंगाना में देखा जा सकता है।

कार की स्टेयरिंग किसी और के पास

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि, तेलंगाना सरकार ‘कार’ की है, लेकिन उसका स्टेयरिंग किसी और के पास है। आप भी जानते हैं कि तेलंगाना सरकार को कौन चला रहा है। तेलंगाना की प्रगति को दो Family run पार्टियों ने रोककर रखा है। इन दोनों ही पार्टियों की पहचान Corruption और Commission से है। इन दोनों पार्टियों का एक ही फॉर्मूला है -Party of the family, By the family and For the family..

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को लेकर बड़ा एलान

इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा एलान भी किया। उन्होंने कहा, आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के हित के लिए और उनकी आवश्यकता व भावी संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का फैसला किया है।