लखनऊ से लेकर मऊ तक गरज-चमक के साथ तेज बारिश के लिए रहें तैयार; यूपी के 34 जिलों में अलर्ट जारी

Rain alert in 34 districts of UP: भीषण गर्मी के बाद देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन असम समेत कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने यूपी में शनिवार और अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के करीब 34 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है।