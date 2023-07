Petrol-Diesel Price Hike : इन शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, कई शहरों में 1 रुपये तक दाम घटे, जानें अपने शहर में प्राइस

Petrol-Diesel Rates on 31 July 2023 : इंटरनेशनल मार्केट में कच्‍चे तेल के दाम (Crude oil prices) में गिरावट देखी जा रही है, यहां डब्‍लूटीआई कच्‍चा तेल (WTI crude oil) 0.05 फीसदी गिरकर 80.54 डॉलर प्रति बैरल कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent crude oil) 84.29 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। इसी बीच देश की तेल कंपन‍ियों ने रोज की तरह आज 31 जुलाई 2023 की सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के रेट (Rates of Petrol and Diesel Today) अपडेट किया हैं। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी समेत कई शहरों में ईंधन का रेट स्थिर बना हुआ है, जबकि कुछ शहरों में दाम घटे हैं और कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है। वहीं, तो आइए जानते हैं किन शहरों में ईंधन महंगा या सस्‍ता हुआ है।

इन शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

-ग्रेटर नोएडा और नोएडा में एक लीटर पेट्रोल का रेट 12 पैसे बढ़कर 96.76 रुपये प्रति लीटर और जबकि डीजल की कीमत 11 पैसे बढ़कर 89.93 रुपये प्रति लीटर हो गयी है।

-लखनऊ में पेट्रोल 10 पैसे महंगा होकर 96.57 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 10 पैसे बढ़कर 89.76 रुपये प्रति लीटर हो गयी है।

– गोरखपुर में पेट्रोल 50 पैसे बढ़कर 96.96 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है, जबकि डीजल 90.13 रुपये प्रति लीटर है।

-बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 29 पैसे बढ़कर 107.59 रुपये प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे बढ़कर 94.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

इन शहरों में 1 रुपये से ज्‍यादा घटा पेट्रोल-डीजल का दाम

– यूपी के प्रयागराज में पेट्रोल 13 पैसे सस्‍ता होकर 97.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल 13 पैसे घटकर 90.58 रुपये लीटर बिक रहा है

-राजस्‍थान के जैसलमेर में पेट्रोल 1.18 रुपये घटकर 110.01 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1.06 रुपये घटकर 95.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

देश के महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

-नई दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है।

-चेन्नई में पेट्रोल 102.73 रुपये और डीजल 94.33 रुपये प्रति लीटर है।

-कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है।

-मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है।