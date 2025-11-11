जमैका के लिए राहत सामग्री ले जा रहा प्लेन तालाब में हुआ दुर्घटनाग्रस्त , 2 लोगों की मौत 

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित कोरल स्प्रिंग्स इलाके में उस समय एक टर्बोप्रॉप प्लेन क्रैश हो गया जब वह जमैका में आए तूफान मेलिसा के पीड़ितों के लिए राहत सामान लेकर जा रहा था। इस विमान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।खबरों के अनुसार, सोमवार सुबह एक छोटा टर्बोप्रॉप प्लेन एक गेटेड कॉलोनी के तालाब में गिरा और राहत की बात ये रही कि सारे घर बाल-बाल बच गए। कोरल स्प्रिंग्स पुलिस ने दोपहर में बयान जारी कर 2 लोगों की की मौत की पुष्टि की। अभी तक मरने वालों के नाम या दूसरी जानकारी सामने नहीं आई है।फोर्ट लॉडर्डेल एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट से सुबह करीब 10:14 बजे उड़ा यह बीचक्राफ्ट किंग एयर विमान सिर्फ 5 मिनट बाद 10:19 बजे क्रैश हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती बचाव प्रयासों में कोई पीड़ित नहीं मिला, और अब स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। विमान में कितने लोग सवार थे, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है।

कोरल स्प्रिंग्स पार्कलैंड अग्निशमन विभाग के उप प्रमुख माइक मोजर ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर अग्निशमन दल (fire team ) ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा, “वहाँ कोई विमान दिखाई नहीं दे रहा था। वे मलबे के निशान का पीछा करते हुए पानी तक पहुँचे। हमारे गोताखोर पानी में उतरे और किसी भी पीड़ित की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला।”