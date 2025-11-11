  1. हिन्दी समाचार
  जमैका के लिए राहत सामग्री ले जा रहा प्लेन तालाब में हुआ दुर्घटनाग्रस्त , 2 लोगों की मौत 

जमैका के लिए राहत सामग्री ले जा रहा प्लेन तालाब में हुआ दुर्घटनाग्रस्त , 2 लोगों की मौत 

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित कोरल स्प्रिंग्स इलाके में उस समय एक टर्बोप्रॉप प्लेन क्रैश हो गया जब वह जमैका में आए तूफान मेलिसा के पीड़ितों के लिए राहत सामान लेकर जा रहा था।

By अनूप कुमार 
Updated Date

