इंदौर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का प्लेटफार्म बदला, यात्रियों में मची भगदड़

इंदौर। भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते है। रेलवे भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन गुरुवार रात इंदौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। रेलवे ने बिना किसी सूचना के आठ ट्रेनों का प्लेटफार्म बदल दिया।

इंदौर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों री-डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जिसके चलते यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते गुरुवार को रेलवे ने इंदौर स्टेशन से होकर जाने वाली आठ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को बदल दिया है। प्लेटफॉर्म बदलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री भागते नजर आएं।

इन ट्रेनों का बदला प्लेटफार्म

दरअसल, 14 अगस्त को अचानक रेलवे द्वारा इंदौर में ट्रेनों के प्लटफॉर्म में बदलाव करने की घोषणा की गई। रेलवे ने कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव कर दिया। ट्रनों के प्लेटफॉर्म हुए बदलाव से यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए भागदौड़ करना पड़ा। आइए जानते हैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर री डेवलपमेंट कार्य के चलते किन-किन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है।

1— गाड़ी संख्या 20957 इंदौर-नई दिल्ली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 के स्थान पर 3 से होकर गुजरेगी।

2— गाड़ी संख्या 22645 इंदौर-कोचुवेली अहिल्या नगरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के स्थान पर 3 से होकर गुजरेगीं।

3— गाड़ी संख्या 22944 इंदौर-दौंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 के स्थान पर से होकर गुजरेगी।

4— गाड़ी संख्या 14319 इंदौर-बरेली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 के स्थान पर 3 से होकर गुजरेगी।

5— गाड़ी संख्या 12415 इंदौर-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 के स्थान पर 5 से होकर गुजरेगी।

6— गाड़ी संख्या 79306 रतलाम-डॉ. आंबेडकर नगर डेमू पैसेंजर प्लेटफॉर्मसंख्या 1 के स्थान पर 2 से होकर गुजरेगी।

7— गाड़ी संख्या 19313 इंदौर-पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 के स्थान पर 3 से होकर जाएगी।

8— गाड़ी संख्या 19321 इंदौर-पटना (राजेन्द्र नगर) एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 के स्थान पर 3 पड़ खड़ी होकर रवाना होगी।