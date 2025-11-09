देश में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश नाकाम,गुजरात ATS ने ISIS के 3 टेररिस्ट को किया गिरफ्तार

  1. हिन्दी समाचार
आतंकवाद के खिलाफ गुजरात एटीएस को ने बड़ा कामयाबी हासिल  की है। पुलिस ने गांधीनगर के अडालज से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे और उनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से भी मिला है।गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को अडालज में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने की सूचना मिली थी। मुखबरी के आधार पर ATS ने इलाके में छापेमारी की, जहां तीन आरोपियों को पकड़ा गया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

यूपी के रहने वाले हैं 2 आतंकी

शुरुआत में पता चला की 2 आतंकी पकड़े गए हैं जो की यूपी के निवासी हैं ।  वहीं, तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। यह तीनों मिलकर देश की कई जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। तीनों आतंकी हथियार लेने के लिए गुजरात पहुंचे थे।

ATS ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा

गुजरात ATS को मिली जानकारी के अनुसार, तीनों आतंकी दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। आज दोपहर 1 बजे गुजरात ATS प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतंकियों से जुड़ी जानकारी दे सकती है।

गुजरात ATS ने बयान जारी करते हुए कहा-

3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।  ये तीनों पिछले साल से ही पुलिस की रडार पर थे। उन्हें हथियार सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। यह सभी देश के अलग-अलग हिस्सों में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे।

3 महीने में पकड़े गए 12 आतंकी

वहीं इससे पहले गुजरात ATS ने अल-कायदा के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक महिला को बेंगलुरु से पकड़ा गया था। आरोपी महिला समा परवीन का कनेक्शन पाकिस्तान से मिला था। इसके अलावा 23 जुलाई को भी गुजरात ATS ने अल-कायदा से जुड़े 4 आतंकियों को धर दबोचा था।

 

