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क्रूड ऑयल लेकर टैंकर जग लाडकी पहुंचा अडानी पोर्ट्स, जहाज पर लदा है 80,886 मीट्रिक टन तेल

भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर जग लाडकी गुजरात के अडानी पोर्ट्स मुंद्रा पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। यह देश के ऊर्जा आयात में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। यह जहाज़ अपने साथ लगभग 80,886 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर बंदरगाह पर पहुंचा है। यह कार्गो यूएई से मंगाया गया था और इसे फुजैराह बंदरगाह पर लोड किया गया था।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर जग लाडकी गुजरात के अडानी पोर्ट्स मुंद्रा पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। यह देश के ऊर्जा आयात में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। यह जहाज़ अपने साथ लगभग 80,886 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर बंदरगाह पर पहुंचा है। यह कार्गो यूएई से मंगाया गया था और इसे फुजैराह बंदरगाह पर लोड किया गया था। कुल 274.19 मीटर लंबा और 50.04 मीटर चौड़ा यह टैंकर लगभग 164,716 टन का डेडवेट टन भार और लगभग 84,735 टन का सकल टन भार रखता है। मुंद्रा में इस जहाज़ का पहुंचना इस बात पर ज़ोर देता है कि अडानी पोर्ट्स की सुविधा बड़े पैमाने पर क्रूड आयात को संभालने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह की डिलीवरी बड़ी रिफाइनरियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो अपने काम को लगातार जारी रखने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए इन शिपमेंट पर निर्भर रहती हैं।

पढ़ें :- Hormuz Crisis : होर्मुज संकट पर चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी, कहा- तुरंत रोके जाएं सैन्य अभियान

समुद्री घटनाक्रम पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव की पृष्ठभूमि में सामने आए हैं। इससे पहले, भारतीय झंडे वाले दो एलपीजी वाहक जहाज़ 16 और 17 मार्च को भारत पहुंचने से पहले होर्मुज़ जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गए थे। एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी लगभग 92,712 मीट्रिक टन LPG ले जा रहे थे। शुक्रवार की सुबह होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पार कर गए। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए, भारत ऑपरेशन संकल्प के तहत इन समुद्री क्षेत्रों में अपनी नौसेना की लगातार मौजूदगी बनाए हुए है। यह पहल महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों की सुरक्षा और जग लाडकी जैसे जहाज़ों की सुरक्षित बर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। शिपिंग महानिदेशालय जहाज़ मालिकों, भर्ती और प्लेसमेंट सेवा लाइसेंस एजेंसियों और इस क्षेत्र में मौजूद भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है। केंद्रीय जहाज़रानी मंत्री भी स्थिति पर सक्रिय रूप से नज़र रख रहे हैं। समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए, सरकार बंदरगाहों, शिपिंग लाइनों और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि समुद्री व्यापार में किसी भी तरह की परिचालन बाधा को कम किया जा सके। बंदरगाहों को सलाह दी गई है कि जहां भी ज़रूरत हो, वे राहत उपाय लागू करें।

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