PM मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बहुपक्षीय सुधार, वैश्विक दक्षिण सशक्तिकरण की वकालत की

17th BRICS Summit: पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया, जिसमें बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार, लचीली अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण और एआई की शक्ति का जिम्मेदारी से दोहन करने के लिए एक साहसिक रोडमैप पेश किया। ‘बहुपक्षवाद, आर्थिक-वित्तीय मामलों और एआई को मजबूत करना’ विषय पर आयोजित इस सत्र में बढ़ती वैश्विक अस्थिरता और ग्लोबल साउथ से बढ़ती अपेक्षाओं के बीच ब्रिक्स ब्लॉक के नेता एक साथ आए।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के मुद्दों की जारी दी। उन्होंने लिखा, “‘बहुपक्षवाद, आर्थिक-वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करने’ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि इस तेजी से बहुध्रुवीय दुनिया में ब्रिक्स मंच को और भी अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। साथ ही कुछ सुझाव भी दिए जिन्हें नीचे दिए गए थ्रेड में समझाया गया है।”

Addressed the BRICS Summit Plenary session on ‘Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence.’ Focused on how to make the BRICS platform even more effective in this increasingly multipolar world. Also gave a few suggestions which are… pic.twitter.com/zRqyEa9q2v

प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, “चौथा, हमें जिम्मेदार एआई की दिशा में काम करना चाहिए। हम भारत में एआई को मानवीय मूल्यों और क्षमताओं को बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में मानते हैं। ‘एआई फॉर ऑल’ के मंत्र से प्रेरित होकर, भारत कई क्षेत्रों में एआई का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। हमारा मानना ​​है कि एआई गवर्नेंस में, चिंताओं को दूर करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना, दोनों को समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए।”

Fourth, we must work towards Responsible AI. We in India believe in AI as a tool to enhance human values and capabilities. Guided by the mantra of ‘AI for All’, India is actively using AI in many sectors. We believe that in AI governance, addressing concerns and encouraging…

