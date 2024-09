PM Modi Birthday: 74 वर्ष के हुए पीएम नरेंद्र मोदी; अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को 74 साल के हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी को दुनियाभर से बधाई मिल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दीं है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार एक्स पोस्ट में लिखा, “अपने अथक परिश्रम, साधना व दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले और भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर से आपके स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

#HappyBdayModiji”

केंद्रीय गृहमंत्री एक अन्य पोस्ट में लिखा, “मोदी जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजानिक जीवन में राष्ट्र के लिए त्याग व समर्पण के नए मानदंड स्थापित किये हैं। देश में लंबे समय के बाद राष्ट्रप्रथम के विचार को पुनर्स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया। संगठन से लेकर सरकार के सर्वोच्च शिखर तक की उनकी यात्रा में जनकल्याण व समाज के हर आयु-वर्ग की चिंता सर्वोपरि रही है।”

उन्होंने लिखा, “नरेंद्र मोदी जी ने देश के जरूरतमंदों को न सिर्फ सशक्त बनाया, बल्कि ‘विकसित भारत’ के निर्माण के संकल्प से पूरे देश को जोड़ने का काम किया। ऐसे दूरदर्शी राजनेता के मार्गदर्शन में देशहित के कार्यों में सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।”

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें।” बिहार की सीएम नीतीश कुमार ने देर रात बजे पोस्ट करके पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, “आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना है।”

Best wishes to Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji on his birthday. May he be blessed with good health and long life.@narendramodi

