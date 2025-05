PM मोदी ने जो बाइडेन की सेहत को लेकर जताई चिंता, प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति

PM Modi expressed concern about Joe Biden’s health: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के कार्यालय ने इसकी पुष्टि की गई है। इस बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन की खराब सेहत को लेकर चिंता व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जो बाइडेन के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर बहुत चिंतित हूँ। हम उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमारी संवेदनाएँ डॉ. जिल बिडेन और उनके परिवार के साथ हैं।”

Deeply concerned to hear about @JoeBiden's health. Extend our best wishes to him for a quick and full recovery. Our thoughts are with Dr. Jill Biden and the family.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2025