PM Modi Foreign Visit: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली विदेश यात्रा पर रवाना; जानिए कब और किन देशों का करेंगे दौरा

PM Modi Foreign Visit: पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज रविवार को पहली विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि पीएम नरेन्द्र मोदी 15 से 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरे पर पीएम दुनिया के सबसे अमीर सात लोकतांत्रिक देशों के संगठन जी-7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अगले कुछ दिनों में, द्विपक्षीय बैठकों और बहुपक्षीय कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा करेंगे।” उन्होंने लिखा, “मैं कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा, जो विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान तथा वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा।” पीएम मोदी ने लिखा, “क्रोएशिया की मेरी यात्रा, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, एक मूल्यवान साझेदार देश के साथ संबंधों को बढ़ावा देने का ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करती है।”

