PM Modi Gifts Auction: पीएम मोदी को मिले 600 तोहफों की हो रही नीलामी; जानें कैसे ले पाएंगे हिस्सा और कितने की लगेगी बोली

PM Modi Gifts Auction: पीएम नरेंद्र मोदी हर साल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। इस दौरान उन्हें स्मृति चिह्न समेत कई प्रकार लोग उपहार देते हैं। इसके अलावा, पीएम आवास पर उनसे मिलने वाला भी उन्हें कोई-कोई न गिफ्ट जरूर देते हैं। जिनकी संख्या साल भर में हजारों हो जाती हैं, और अब इन चीजों की नीलामी हो रही है। पीएम मोदी ने खुद लोगों से ई-ऑक्शन में भाग लेने की अपील की है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी को मिले जिन तोहफों की नीलामी की जा रही है, उनमें पैरालिंपिक मेडल विजेताओं की ओर से मिले तोहफे और अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति या रेप्लिका समेत करीब 600 चीजें शामिल हैं। इन चीजों की नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई है, और 2 अक्टूबर, बुधवार तक जारी रहेगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “हर साल मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान मिलने वाले विभिन्न स्मृति चिह्नों की नीलामी करता हूं। नीलामी की आय नमामि गंगे पहल में जाती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल की नीलामी शुरू हो गई है। उन स्मृति चिन्हों के लिए बोली लगाएं जो आपको दिलचस्प लगते हैं।”

Every year, I auction the various mementoes I receive during the public programmes. The proceeds of the auction go to the Namami Gange initiative. I’m delighted to share that this year’s auction has opened. Do bid for the mementoes you find interesting!https://t.co/pWeq3zwuXz

