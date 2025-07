PM मोदी को मिला नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस से नवाजे गए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शिएंट वेल्वित्शिया मिराबिलिस’ से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से किसी विदेशी सरकार की ओर से उन्हें प्रदान किया गया यह 27वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। वहीं, इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय वार्ता की, जिसके बाद दोनों देशों ने ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

‘ऑर्डर ऑफ़ द मोस्ट एन्शिएंट वेल्वित्शिया मिराबिलिस’ नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। डॉ. नेटुम्बो ने अवॉर्ड प्रदान करने से पहले कहा, “नामीबियाई संविधान द्वारा मुझे प्रदत्त शक्ति द्वारा मुझे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शियेंट वेल्वित्विया मिराबिलिस प्रदान करने का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने नामीबिया और विश्व स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास तथा शांति और न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।”

PM Shri @narendramodi was conferred Namibia's highest civilian honour, The Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis, by President Netumbo Nandi-Ndaitwah.

This prestigious award celebrates exceptional service and exemplary leadership. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚𝐝𝐞… pic.twitter.com/0Yx2kXFJzY

