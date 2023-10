पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर कहा- ‘भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्यागकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है’

PM Modi on National Unity Day: राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने केवड़िया में सरदार वल्लभभाई पटेल की 148वीं जयंती (148th Jayanti of Sardar Vallabhbhai Patel) पर उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) पर कहा कि अमृतकाल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्यागकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 148वीं जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि जांबाजों का ये उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day) की बहुत बड़ी ताकत है। एक तरह से मेरे सामने लघु भारत का स्वरूप दिख रहा है। राज्य अलग है, भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन, 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्यपथ पर परेड और 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मुख्य कार्यक्रम, राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं।

नौसेना के ध्वज से गुलामी का निशान हटा

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए गैर जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। IPC की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा थी, वहां अब नेताजी सुभाष की प्रतिमा हमें प्रेरणा दे रही है।