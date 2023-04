पीएम मोदी ने सुसाइड पर सुनाया चुटकुला, राहुल गांधी बोले-हज़ारों परिवार अपने बच्चों को खोते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सुसाइड पर चुटकुला सुनाया तो कांग्रेस ने उनको घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि, ‘एक चुटकुला हमल लोग सुनते थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर की बेटी आत्महत्या कर लेती है और फिर जब उनके पिता को सुसाइड नोट की पर्ची मिलती है तो वह उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स पर बहुत नाराज होते हैं।’

इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘हज़ारों परिवार आत्महत्या के कारण अपने बच्चों को खोते हैं।प्रधानमंत्री को उनका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए।’ इसके साथ ही कांग्रसे महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री के इस वीडियो को ट्वीट कर उनको घेरा है।

Depression and suicide, especially among the youth IS NOT a laughing matter.

According to NCRB data, 164033 Indians committed suicide in 2021. Of which a huge percentage were below the age of 30. This is a tragedy not a joke.

The Prime Minister and those laughing heartily at… pic.twitter.com/yoPt5c8Kx7

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 27, 2023