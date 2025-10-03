  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. CM का घर, राज भवन और भाजपा कार्यालय समेत 10 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

CM का घर, राज भवन और भाजपा कार्यालय समेत 10 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Tamil Nadu bomb threat: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार को कई प्रतिष्ठित स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी। अज्ञात ईमेल में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अलवरपेट स्थित निजी आवास, राज भवन, बीजेपी मुख्यालय (टी नगर) और अभिनेत्री तृशा के तेयनम्पेट स्थित घर में बम विस्फोट की धमकी भेजी गई। जिसकी बाद पुलिस और बम-निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके की तलाशी ली है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Tamil Nadu bomb threat: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार को कई प्रतिष्ठित स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी। अज्ञात ईमेल में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अलवरपेट स्थित निजी आवास, राज भवन, बीजेपी मुख्यालय (टी नगर) और अभिनेत्री तृशा के तेयनम्पेट स्थित घर में बम विस्फोट की धमकी भेजी गई। जिसकी बाद पुलिस और बम-निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके की तलाशी ली है।

पढ़ें :- DU Vacancy 2025 : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, 21 अक्तूबर तक करें आवेदन

शुक्रवार की सुबह, ऐसे ही एक ईमेल में दावा किया गया कि 10 स्थानों पर बम लगाए गए हैं, जिनमें अलवरपेट में मुख्यमंत्री का आवास, गिंडी में राज्यपाल का घर, कोट्टिवक्कम में विजय का आवास, तेयनामपेट में तृशा का आवास और टी. नगर में कमलालयम शामिल हैं। अभिनेत्री त्रिशा के घर पर, बीडीडीएस विशेषज्ञों और तेनाम्पेट पुलिस ने उस समय जाँच की जब वह घर पर ही थीं। एक अन्य घटना में, टी. नगर स्थित भाजपा मुख्यालय को एक ही दिन में तीन अलग-अलग बम धमकियां मिलीं।

पिछले हफ़्ते तमिलनाडु पुलिस को बम की धमकी वाले कई ईमेल भेजे गए, जिसके बाद शहर के कई हाई-प्रोफाइल ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिनमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि, अभिनेत्री त्रिशा, अभिनेता-नेता विजय, एस.वी. शेखर और भाजपा के राज्य मुख्यालय कमलालयम के आवास शामिल थे। बाद में पुष्टि हुई कि ये सभी धमकियाँ झूठी थीं।

पुलिस ने बताया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य अधिकारियों को लगभग प्रतिदिन ईमेल के माध्यम से धमकियां दी जा रही थीं, जिससे बार-बार अलार्म बज रहा था।

पढ़ें :- IND vs WI Live: केएल राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, कप्तान गिल की फिफ्टी; लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 218/3
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

DU Vacancy 2025 : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, 21 अक्तूबर तक करें आवेदन

DU Vacancy 2025 : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों...

World Weightlifting C'ship: भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

World Weightlifting C'ship: भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में...

CM का घर, राज भवन और भाजपा कार्यालय समेत 10 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

CM का घर, राज भवन और भाजपा कार्यालय समेत 10 जगहों को...

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, पति की रिहाई की लगाई गुहार

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, पति की रिहाई...

मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा: मूर्ति विसर्जन करने जा रही ट्रॉली तालाब में गिरी, 10 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख

मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा: मूर्ति विसर्जन करने जा रही ट्रॉली तालाब...

दिल्ली में दशहरे पर बारिश: PM मोदी का कार्यक्रम हुआ रद्द, राष्ट्रपति ने किया रावण दहन

दिल्ली में दशहरे पर बारिश: PM मोदी का कार्यक्रम हुआ रद्द, राष्ट्रपति...