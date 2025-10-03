CM का घर, राज भवन और भाजपा कार्यालय समेत 10 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Tamil Nadu bomb threat: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार को कई प्रतिष्ठित स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी। अज्ञात ईमेल में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अलवरपेट स्थित निजी आवास, राज भवन, बीजेपी मुख्यालय (टी नगर) और अभिनेत्री तृशा के तेयनम्पेट स्थित घर में बम विस्फोट की धमकी भेजी गई। जिसकी बाद पुलिस और बम-निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके की तलाशी ली है।
शुक्रवार की सुबह, ऐसे ही एक ईमेल में दावा किया गया कि 10 स्थानों पर बम लगाए गए हैं, जिनमें अलवरपेट में मुख्यमंत्री का आवास, गिंडी में राज्यपाल का घर, कोट्टिवक्कम में विजय का आवास, तेयनामपेट में तृशा का आवास और टी. नगर में कमलालयम शामिल हैं। अभिनेत्री त्रिशा के घर पर, बीडीडीएस विशेषज्ञों और तेनाम्पेट पुलिस ने उस समय जाँच की जब वह घर पर ही थीं। एक अन्य घटना में, टी. नगर स्थित भाजपा मुख्यालय को एक ही दिन में तीन अलग-अलग बम धमकियां मिलीं।
पिछले हफ़्ते तमिलनाडु पुलिस को बम की धमकी वाले कई ईमेल भेजे गए, जिसके बाद शहर के कई हाई-प्रोफाइल ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिनमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि, अभिनेत्री त्रिशा, अभिनेता-नेता विजय, एस.वी. शेखर और भाजपा के राज्य मुख्यालय कमलालयम के आवास शामिल थे। बाद में पुष्टि हुई कि ये सभी धमकियाँ झूठी थीं।
पुलिस ने बताया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य अधिकारियों को लगभग प्रतिदिन ईमेल के माध्यम से धमकियां दी जा रही थीं, जिससे बार-बार अलार्म बज रहा था।