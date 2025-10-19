  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. पुलिस ने दिखाई लापरवाही, कोर्ट ने किया तलब

पुलिस ने दिखाई लापरवाही, कोर्ट ने किया तलब

कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाल ही में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयाल पुल इलाके में फरवरी 2020 में हुए दंगों की तीन शिकायतों की आगे की जांच के अपने आदेश का पालन न करने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त के हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट तलब की है। दयालपुर थाने की एक प्राथमिकी में जनवरी 2025 में आगे की जांच का आदेश दिया गया था। अब पुलिस ने पहले की चार्जशीट से कुछ शिकायतों को वापस लेने के लिए तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाल ही में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयाल पुल इलाके में फरवरी 2020 में हुए दंगों की तीन शिकायतों की आगे की जांच के अपने आदेश का पालन न करने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त के हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट तलब की है। दयालपुर थाने की एक प्राथमिकी में जनवरी 2025 में आगे की जांच का आदेश दिया गया था। अब पुलिस ने पहले की चार्जशीट से कुछ शिकायतों को वापस लेने के लिए तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) परवीन सिंह ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पूरा मामला, जिसमें पहले से ही तथ्य धुंधले थे। इस पूरक आरोपपत्र से और अधिक भ्रम में पड़ गया है और पुलिस ने वास्तव में आदेश का पालन करने की जहमत नहीं उठाई है।

पढ़ें :- Garib Rath Express Catches Fire: लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान

अदालत ने इसी साल 21 जनवरी को पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। एएसजे सिंह ने 16 अक्टूबर को आदेश दिया कि इन परिस्थितियों में, मैं इस मामले को दिल्ली के योग्य पुलिस आयुक्त के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य हूं। इस आदेश की प्रति दिल्ली के योग्य पुलिस आयुक्त के समक्ष रखी जाए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि एक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए यह भी निर्देश दिया जाता है कि योग्य पुलिस आयुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके या क्षेत्र के विशेष आयुक्त द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले अदालत में दायर की जाए। इससे पहले दो अलग-अलग समुदायों की भीड़ द्वारा दंगे आदि के अपराधों के लिए एक ही आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह आदेश पारित किया गया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि दो अलग-अलग समुदायों की इन दो भीड़ों का उद्देश्य एक जैसा नहीं हो सकता। अदालत ने टिप्पणी की थी कि आज़ाद, ज़ैद और सरला की शिकायतों की कोई जांच नहीं की गई। हालांकि, तीसरे पूरक आरोप पत्र में भी यह नहीं बताया गया है कि सरला और ज़ैद की शिकायत के संबंध में एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने आगे की जांच न करने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसलिए ज़ाहिर है कि निर्देशानुसार आगे की जांच करने और अदालत को यह दिखाने के बजाय कि ये दोनों गिरोह एक ही उद्देश्य से जुड़े हुए थे, अभियोजन पक्ष ने, अगर मैं इतना साहस कर सकूं, तो उस आदेश को दरकिनार करने की कोशिश की है और साथ ही उसने पूरक आरोपपत्र में जो कहा है वह भी नहीं किया है। क्योंकि आज, पूछताछ करने पर यह प्रस्तुत किया गया है कि उन शिकायतों के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जिन्हें पूरक आरोपपत्र संख्या तीन के माध्यम से वापस लेने की मांग की गई थी। अदालत ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा। तो क्या यह संभव है कि यह पूरक आरोपपत्र संख्या तीन, जो एक निश्चित वचन और एक निश्चित उद्देश्य के साथ दायर किया गया था, केवल अदालत के आदेश को विफल करने के लिए था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पुलिस ने दिखाई लापरवाही, कोर्ट ने किया तलब

पुलिस ने दिखाई लापरवाही, कोर्ट ने किया तलब

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले और दूसरे चरण मतदान के लिए 261 सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक तैनात , उपचुनावों के लिए 16 और नियुक्त

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले और दूसरे चरण मतदान के...

चंद्रयान-2 की बड़ी उपलब्धि, पहली बार देखा चांद पर सूर्य का प्रभाव, ISRO ने दिखाया लाइव

चंद्रयान-2 की बड़ी उपलब्धि, पहली बार देखा चांद पर सूर्य का प्रभाव,...

तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने, वीडियो वायरल

तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने,...

ग्रीन पटाखों के दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय, QR कोड और पुलिस पेट्रोलिंग का जाने क्या हैं नियम?

ग्रीन पटाखों के दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय, QR कोड और...

VIDEO: बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा तेज प्रताप यादव का जलवा, बिहार पुलिस भी कर रही है उनके लिए प्रचार- प्रसार

VIDEO: बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा तेज प्रताप यादव का जलवा, बिहार...