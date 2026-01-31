कालपी नगर में विधायक लिखी गाड़ी से रौब झाड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 नामजद सहित 2-3 अज्ञात पर FIR 

कालपी (जालौन)। कालपी नगर में दबंगई और फर्जी रौब दिखाने की कोशिश करने वालों पर कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। 26 जनवरी की शाम करीब 4 बजे सुभानगुंडा मस्जिद, हरीगंज के पास हुई मारपीट और धमकी की घटना में पुलिस ने 6 नामजद और 2-3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित शिवम यादव उर्फ सोनू पुत्र स्व. प्रताप सिंह यादव निवासी मुहल्ला मिर्जामंडी, कालपी ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह अपने घेरा से गाय को चारा खिलाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सवंगुण्डा मस्जिद के पीछे वाली गली में कुछ लोगों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।

एफआईआर के अनुसार, नामजद आरोपियों में फर्जी तरीके से अपनी कार UP92AQ1617 में विधयाक लिखा कर अक्सर रौब गांठता रहता शिवम यादव उर्फ दाऊ, सुमित निषाद, चांद, सौरभ खान, कामिल पठान और ओम पाठक शामिल हैं। घटना के दौरान 2-3 अज्ञात व्यक्ति भी साथ बताए गए हैं। पीड़ित के अनुसार, मोहल्ले के लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में पीड़ित ने मेडिकल परीक्षण कराकर 29 जनवरी को कोतवाली कालपी में तहरीर दी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धाराओं 191(2), 115(2), 352 और 351(2) के तहत मामला कायम किया है, जो दंगा, मारपीट, धमकी और शांति भंग से संबंधित गंभीर प्रावधान हैं।

जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह चंदेल को सौंपी गई है, जबकि पूरे मामले की निगरानी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रह्म दत्त तिवारी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई तेजी से की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

नगर क्षेत्र में इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट संदेश गया है कि फर्जी रौब और दबंगई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस प्रकार की सख्ती से आमजन में विश्वास बढ़ता है और असामाजिक तत्वों में भय का माहौल बनता है।

कालपी में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। दबंगई चाहे किसी भी नाम या प्रतीक के सहारे दिखाई जाए, उस पर कानूनी शिकंजा कसना तय है। नगर में अब साफ संदेश है कालपी में चलेगा तो सिर्फ कानून का राज।