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Jalaun News : लूट व महिला की मौत मामले में चौकी इंचार्ज निलंबित, थाना प्रभारी लाइन हाजिर, एसपी का बड़ा एक्शन

जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लूट की घटना और घायल महिला की इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार (Superintendent of Police Dr. Durgesh Kumar) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुठौंद थाना प्रभारी अजय पाठक को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि शंकरपुर चौकी प्रभारी कुलवंत शरण (Shankarpur Outpost In-charge Kulwant Sharan) को निलंबित कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जालौन। जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई लूट की घटना और घायल महिला की इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार (Superintendent of Police Dr. Durgesh Kumar) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुठौंद थाना प्रभारी अजय पाठक को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि शंकरपुर चौकी प्रभारी कुलवंत शरण (Shankarpur Outpost In-charge Kulwant Sharan) को निलंबित कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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गौरतलब है कि गुरुवार को कुठौंद थाना क्षेत्र की शंकरपुर पुलिस चौकी के पास दिनदहाड़े लूट की घटना हुई थी। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मड़िया गांव निवासी तेज सिंह पुत्र सिपाही लाल अपनी पत्नी रचना देवी (करीब 35 वर्ष) के साथ बाइक से अपनी ससुराल तिर्वा, जनपद कन्नौज जा रहे थे। रास्ते में दोनों ने सिरसा कलार बाजार में कुछ खरीदारी की थी और वहां से आगे निकल पड़े थे।

जैसे ही वे कुठौंद थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौकी अंतर्गत धराना गांव के पास स्थित भीमसेन मंदिर के नजदीक पहुंचे, तभी पीछे से आए एक बाइक सवार बदमाश ने झपट्टा मारकर रचना देवी के हाथ से बैग छीन लिया। अचानक हुए इस झटके से रचना देवी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं बदमाश बैग लेकर मौके से फरार हो गया।

परिजनों के अनुसार बैग में करीब 20 हजार रुपये नकद, एक कमर पेटी और कानों के टोकस रखे हुए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें औरैया रेफर कर दिया गया। औरैया से भी स्थिति नाजुक होने के चलते उन्हें कानपुर के अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

दिनदहाड़े पुलिस चौकी के पास हुई इस वारदात ने इलाके में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला था। इसी बीच कुठौंद थाना प्रभारी अजय पाठक की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें वे गैर जनपद के कथित अपराधियों के साथ एक होटल में जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहे थे।

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पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। उन्होंने कुठौंद थाना प्रभारी अजय पाठक को लाइन हाजिर, जबकि शंकरपुर चौकी प्रभारी कुलवंत शरण को निलंबित किया है। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही और अपराधियों से नजदीकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच जारी है और लूट की घटना में शामिल बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

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