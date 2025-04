प्रदर्शनकारी ‘शिक्षक’ के सीने पर चढ़ा पुलिसकर्मी, कांग्रेस बोली-दुनिया ने जो अमेरिका में देखा वही अब हो रहा है पंजाब में

जालंधर। पंजाब में एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग (ETT) प्राप्त अभ्यर्थियों को भी नौकरी ना मिलने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। रोजगार के लिए भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी अपनी घुटनों के नीचे प्रदर्शनकारी को दबाए हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर लोग इसकी तुलना अमेरिकी अश्वेत फ्लॉयड (American black Floyd) से कर रहे हैं। बता दें कि 2020 में एक पुलिसकर्मी ने फ्लॉयड की कैब से उतारकर हत्या कर दी थी। उसने अपने घुटनो के नीचे उनकी गर्दन दबा दी थी। इसके बाद अमेरिका में घटना के विरोध में काफी बवाल हुआ।

आनंदपुर साहिब (Anandpur Sahib) ने पुलिस ने जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा उसकी राजनीतिक गलियारों में काफी आलोचना हो रही है। जलंधर कैंट से विधायक परगट सिंह (Jalandhar Cantt MLA Pargat Singh) ने कहा कि दुनिया ने जो अमेरिका में देखा अब वही पंजाब में हो रहा है। उन्होंने कहा, भगवंत मान (Bhagwant Mann) जी अपनी पुलिस का व्यवहार देख लीजिए। एक शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। पंजाब को पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश हो रही है।

What the world saw in America with George Floyd, Punjab is now witnessing under @BhagwantMann’s government.

Bhagwant Mann ji, the inhumane behaviour of your police towards teachers shows your real mindset on education. I strongly condemn the brutal assault on young, qualified… pic.twitter.com/0iLFRmsTPQ

— Pargat Singh (@PargatSOfficial) April 20, 2025