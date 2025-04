Pope Francis Passes Away: पीएम मोदी बोले- पोप फ्रांसिस को लोग करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे

Pope Francis Passes Away: पोप फ्रांसिस (Pope Francis) का वेटिकन सिटी (Vatican City) में निधन हो गया है। वे लंबे वक्त से बीमार थे। निमोनिया की शिकायत पर फ्रांसिस पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती हुए थे। वेटिकन ने सोमवार को एक वीडियो बयान में कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी नेता पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वहीं, पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने सोमवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की इस घड़ी में, वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की। जो लोग पीड़ित थे, उनके लिए उन्होंने आशा की भावना जगाई।

Deeply pained by the passing of His Holiness Pope Francis. In this hour of grief and remembrance, my heartfelt condolences to the global Catholic community. Pope Francis will always be remembered as a beacon of compassion, humility and spiritual courage by millions across the… pic.twitter.com/QKod5yTXrB

