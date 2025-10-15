  1. हिन्दी समाचार
  3. Porridge perfect breakfast : दलिया देगा एनर्जी का फुल डोज, परफेक्ट नाश्ते से चुस्ती फुर्ती रहेगी बरकरार

Porridge perfect breakfast : दलिया देगा एनर्जी का फुल डोज, परफेक्ट नाश्ते से चुस्ती फुर्ती रहेगी बरकरार

नश्ते में दलिया मीठे या नमकीन दोनों रूप में परोसा जा सकता है। यह व्यंजन स्वाद और एनर्जी का परफेक्ट कंबीनेशन बन जाता है। दलिया स्टार्चयुक्त अनाज को दूध या पानी में उबालकर या भिगोकर बनाया जाने वाला व्यंजन है। मीठी दलिया में  अक्सर चीनी, शहद या फल जैसी टॉपिंग शामिल होती है, जबकि नमकीन दलिया में मसाले, सब्जियां शामिल हो सकते हैं।

