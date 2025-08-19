पावर स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा

वाराणसी। भोजपुरी पावर स्टार पवन पर अब मुकदमा दर्ज हाने जा रहा है। वाराणसी कोर्ट इसके लिए आदेश दे चुकी है। पवन सिंह के साथ चार अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। पावर स्टार पर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। सभी आरोपियों के खिलाफ वाराणसी कोर्ट सीजेएम 2 की कोर्ट ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

आदेश एक व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है।

बता दे कि महाराष्ट्र में रहने वाले निर्देशक प्रेम राय उनकी पत्नी सीमा राय ने फ़िल्म में निवेश के नाम पर पैसा लिया। फिल्म के रिलीज के बाद 50 फीसदी मुनाफा रिटर्न्स देने की बात कही गई थी, लेकिन फ़िल्म 2018 में रिलीज होने के बाद भी उन्हें कुछ नही दिया गया। 50 फीसदी मुनाफे के साथ यूपी सरकार की सब्सिडी का दिया गया था।

याचिका के अनुसार होटल व्यवसायी को 2017 में महाराष्ट्र निवासी प्रेम राय और उसकी पत्नी सीमा राय ने संपर्क किया। इन दोनों के साथ पवन सिंह भी थे। इन लोगो ने कहा कि भोजपुरी फ़िल्म निर्माण पैसा लगाने पर 50 फीसदी का मुनाफा तो होगा ही साथ ही यूपी सरकार की स्कीम के तहत सबसिडी का भी पैसा वापस मिल जाता है। 2018 आरोपियो ने एक अग्रीमेंट भी किया। अग्रीमेंट के बाद करीब 1.25 करोड़ का निवेश किया। फ़िल्म बन भी गयी बिक भी गयी लेकिन जब पवन सिंह से अपने निवेश के पैसे और मुनाफे की मांग करने लगा तो पवन सिंह ने पैसे देने से इनकार कर दिया । निवेश के लिए व्यवसायो ने अपने भाई के फर्म से करीब 32 लाख रुपये भी आरोपियों को दिए।