Pratapgarh News: चूल्हे के लिए मिट्टी लेने गई चार मासूम बच्चियों की नदी में डूबने से मौत

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के महेशगंज के डिहवा जलालापुर में बकुलाही नदी में डूबने से चार बच्चों की मौत (our girls died due to drowning in the river) हो गई। बच्चियां चूल्हे के लिए मिट्टी खोद रही थी। इस दौरान पांच बच्चियां डूबने लगी। जिनमें से चार की मौत हो गई। जबकि एक बच्ची को ग्रामीणों ने बचा लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वाली चार बच्चियों में से तीन सगी बहनें थी। जबकि चौथी उनकी चचेरी बहन है। गांववालों का आरोप है कि कुछ लोगो ने बेचने के लिए जेसीबी से नदी की मिट्टी खोदवाई थी।

बच्चियों की उम्र दस से बारह साल की बीच बताई जा रही है। गुरुवार को बच्चियां मिट्टी खोदने गई थी। घटना की सूचना पाकर जिले के कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्चियां मिट्टी लेते समय गहरे पानी में डूबने लगी। बच्चियों के ही साथ में मौजूद रही एक अन्य बच्ची ने शोर मचाया तो आस पास मौजूद लोग दौड़कर पहुंच गए।

उन्होंने बच्चियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तह तक देर हो चुकी थी। गहरे पानी में डूबने से 13 साल की स्वाति, 11 साल की संध्या, 6 साल की चांदनी और सात साल की प्रियांशी की मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के बाद परिवारिज बच्चियों के शव लेकर घर चले गए। सूचना पाकर महेशगंज और कुंडा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी घटनास्खल का जायजा लिया।