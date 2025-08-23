उप निबंधक के हटाने को लेकर दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी, 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन अनशन

भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के आरोपों पर किसान नेता नागेंद्र शुक्ला का ऐलान

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: तहसील नौतनवा में तैनात बहुचर्चित उप निबंधक संदीप गौड़ के खिलाफ किसान नेता एवं अधिवक्ता नागेंद्र प्रसाद शुक्ला ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उप निबंधक पर भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध बैनामा करने और अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने जैसे आरोप लगाते हुए शुक्ला ने शनिवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि 5 जुलाई से शुरू हुआ 46 दिनों का आंदोलन जिलाधिकारी के आश्वासन पर स्थगित किया गया था। उस समय कहा गया था कि उप निबंधक का स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि एडीएम न्यायिक नवनीत गोयल की जांच रिपोर्ट में लीपापोती कर उप निबंधक को बचा लिया गया।

शुक्ला ने कहा कि अब शिक्षक दिवस, 5 सितंबर से “उप निबंधक हटाओ आंदोलन” का दूसरा चरण शुरू होगा। इस दिन से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया जाएगा, जो तब तक चलेगा जब तक उप निबंधक का स्थानांतरण या निलंबन नहीं हो जाता।

इस मौके पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि संदीप गौड़ के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है और शासन से आदेश मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।