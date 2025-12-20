उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में दफन करने की तैयारी, जनाजे में मोहम्मद यूनुस भी होंगे शामिल

बांग्लादेश के इंकिलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी का नमाज-ए-जनाजा शनिवार को ढाका स्थित संसद भवन (जतियो संसद भवन) के साउथ प्लाजा में दोपहर 2 बजे अदा किया जाएगा। इसकी जानकारी हादी के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने आधिकारिक पुष्टि की है। हादी को बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया जाएगा। जनाजे में अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस भी शामिल होंगे।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनाजे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आम लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार का बैग या भारी सामान साथ न लाएं. साथ ही संसद भवन और उसके आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।

ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन (डकसू) की मुक्ति संग्राम और लोकतांत्रिक आंदोलन सचिव फातिमा तस्नीम जुमा ने बताया कि परिवार की इच्छा के अनुसार शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में सेंट्रल मस्जिद के पास राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के मकबरे के पास दफनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोपहर की नमाज के बाद मणिक मिया एवेन्यू में जनाजा होगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार देश के कोने कोने से उनके समर्थक जुड़ रहे हैं।