राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 न्यायिक अधिकारियों और दो अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया, विधि मंत्री ने दी बधाई

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने 11 न्यायिक अधिकारियों और दो अधिवक्ताओं को विभिन्न हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश और न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की है। यह जानकारी केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरण रिजिजू (Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju) गुरुवार को ट्वीट कर दी है। बता दें क न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, जबकि गिरीश कठपालिया, मनोज जैन और रुपेश चंद्र बोस वार्ष्णेय को दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की गई है।

In exercise of the power conferred by the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges in the High Courts and also transfer High Court Judges. pic.twitter.com/nFLkjZevab

