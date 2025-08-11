दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए नव निर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का किया उद्घाटन

नई दिल्ली । देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग में सांसदों के लिए नव निर्मित 184 टाइप-VII बहुमंजिल फ्लैटों का उद्घाटन किया है। बतादें कि दिल्ली में सांसदों के रहने के लिए आवासों की कमी के चलते यहां सांसदों के लिये मकान बनाये गये है। ये मकान आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये मकान सांसदों के लिए बनाये गये हैं। जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर इस बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस का मुख्य उद्देश्य सांसदों के लिए आवास की कमी को पूरी करना और आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल वर्टिकल आवास प्रदान करना है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक सिंदूर का पौधा लगा कर पर्यावरण के बचाव का संदेश दिया है । दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में व सीमित जमीन Availability के चलते वर्टिकल हाउसिंग को प्रमुखता दी गई है।