20 साल बाद फिर साथ आए राजकुमार हिरानी और अरशद वारसी, क्या ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ बन पाएगी आपकी अगली बिंज-वॉच सीरीज?

Bollywood Updates: करीब दो दशक पहले मुन्नाभाई एमबीबीएस में दर्शकों का दिल जीतने वाली राजकुमार हिरानी और अरशद वारसी की जोड़ी एक बार फिर साथ लौट आई है। इस बार दोनों बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार की नई वेब सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ के जरिए दर्शकों के सामने आए हैं। सस्पेंस, कॉमेडी और साइबर क्राइम की दुनिया को मिलाकर बनाई गई यह सीरीज दर्शकों को शुरुआत से आखिर तक बांधे रखने की कोशिश करती है।

क्या है ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की कहानी?

सीरीज की कहानी दो बिल्कुल अलग सोच और अंदाज वाले लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है। एक तरफ है पेड्रो जो पुराने स्कूल का पुलिस अधिकारी है और अपराध सुलझाने के लिए तकनीक से ज्यादा अपने अनुभव और समझदारी पर भरोसा करता है। दूसरी तरफ है प्रीतम जो टेक्नोलॉजी और साइबर दुनिया का माहिर खिलाड़ी है और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर जटिल से जटिल मामलों को सुलझाने का हुनर रखता है। दोनों की मुलाकात एक ऐसे मोड़ पर होती है जहां उन्हें मजबूरी में साथ काम करना पड़ता है। धीरे-धीरे यह साझेदारी दोस्ती में बदलती है और दोनों एक बड़े और खतरनाक केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।

पेड्रो की पनिशमेंट पोस्टिंग से शुरू होती है कहानी

सीरीज के पहले एपिसोड ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’ में दिखाया गया है कि एक घटना के बाद पेड्रो का तबादला साइबर सेल में कर दिया जाता है। साइबर क्राइम की दुनिया से अनजान पेड्रो खुद को वहां पूरी तरह असहज महसूस करता है और किसी भी तरह वापस क्राइम ब्रांच में लौटने की कोशिश में लग जाता है।

मंत्री के बेटे की गुमशुदगी से बढ़ता है रोमांच

दूसरे एपिसोड ‘द मिसिंग बॉय’ में कहानी नया मोड़ लेती है। एक प्रभावशाली मंत्री के बेटे के अचानक गायब होने का मामला सामने आता है। यही वह केस है जहां पेड्रो और प्रीतम पहली बार एक टीम के रूप में काम करना शुरू करते हैं।

किडनैपर तक पहुंचने की चुनौती

तीसरे एपिसोड ‘ब्लैकमेल’ में किडनैपर की ओर से फोन कॉल आता है। प्रीतम और पेड्रो तकनीक और अनुभव दोनों का इस्तेमाल कर अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि मामला उतना आसान नहीं निकलता जितना शुरुआत में दिखाई देता है।

ब्लू व्हेल गेम का खौफनाक पहलू

चौथे एपिसोड ‘द ब्लू व्हेल’ में सीरीज एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को छूती है। इसमें उस कुख्यात ऑनलाइन गेम के प्रभाव को दिखाया गया है जिसने कभी दुनियाभर में कई बच्चों की जान ली थी। इसी एपिसोड में पेड्रो के अतीत का एक ऐसा राज सामने आता है जो उसकी जिंदगी को झकझोर देता है।

कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट

पांचवें एपिसोड ‘कैच मी इफ यू कैन’ तक आते-आते मामला सिर्फ एक बच्चे की किडनैपिंग का नहीं रह जाता। यहां खुलासा होता है कि अपराधी का असली निशाना कोई और नहीं, बल्कि खुद प्रीतम है। इसके बाद कहानी पूरी तरह से व्यक्तिगत बदले की दिशा में मुड़ जाती है।

विक्रांत मैसी की एंट्री बदल देती है खेल

आखिरी एपिसोड ‘द ट्रैप’ में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। यहां एंट्री होती है विक्रांत मैसी की जो मार्टिन नाम के एक बेहद बुद्धिमान और खतरनाक किरदार में नजर आते हैं। मार्टिन और प्रीतम के बीच की पुरानी दुश्मनी और बदले की कहानी ही इस सीरीज का सबसे बड़ा रहस्य बनकर सामने आती है। विक्रांत मैसी ने निगेटिव किरदार में शानदार अभिनय किया है और उनका प्रदर्शन सीरीज के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक है।

कैसी है अरशद वारसी और वीर हिरानी की जोड़ी?

अरशद वारसी अपने पुराने अंदाज में दर्शकों को हंसाने और भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल नजर आते हैं। वहीं प्रीतम के किरदार में वीर हिरानी ने भी प्रभावित करने की कोशिश की है। दोनों की केमिस्ट्री सीरीज को हल्का-फुल्का और मनोरंजक बनाए रखती है।

कैमियो भी बढ़ाते हैं मजा

सीरीज में बोमन ईरानी, मोना सिंह और राजेश शर्मा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। इसके अलावा दर्शकों को वीरेंद्र सहवाग और संजय दत्त का कैमियो भी देखने को मिलेगा जो कहानी में सरप्राइज एलिमेंट जोड़ता है।

देखनी चाहिए या नहीं?

अगर आपको सस्पेंस, हल्की-फुल्की कॉमेडी और साइबर क्राइम पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। सीरीज में थ्रिल, इमोशन और मनोरंजन का संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है। हालांकि कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी पड़ती है, लेकिन इसके ट्विस्ट और कलाकारों का अभिनय दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में कामयाब रहता है।