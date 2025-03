वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी ने 29 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी, 7 स्कूटर बांटा

वांडूर। कांग्रेस महासचिव व वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी शनिवार को वांडूर, में दिव्यांग लोगों के लिए घरों की चाबी सौंपने और विशेष स्कूटर वितरित करने के समारोह में शामिल हुईं। वंडूर के केटी कन्वेंशन सेंटर में कैथांगु परियोजना के तहत निर्मित 29 घरों की चाबी सौंपने के समारोह के दौरान लाभार्थियों को चाबियां सौंपी।

उन्होंने कहा कि मैं आज बेहद खुश हूं। जैसा कि आपने इस दो मिनट की फिल्म में देखा, यह परियोजना मेरे भाई राहुल गांधी के आपके प्रति प्रेम का प्रमाण है। मुझे 29 लाभार्थियों को चाबियां सौंपने और 7 स्कूटर, साथ ही सीएचसी के लिए एक वाहन सौंपने पर दोगुना गर्व और खुशी हो रही है।

