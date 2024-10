प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को लिखी चिट्ठी, क्षेत्र की जनता को बताया मार्गदर्शक और शिक्षक, कांग्रेस हर घर पहुंचाएंगें

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव व वायनाड लोकसभा सीट (Wayanad Lok Sabha Seat) से पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने क्षेत्र की जनता के लिए एक चिट्ठी लिखी। उनकी यह चिट्ठी वायनाड के हर घर में भेजी जाएगी। बता दें कि उन्होंने मलयालम (Malayalam) और अंग्रेजी भाषा में चिट्ठी लिखी है। प्रियंका ने वायनाड के लोगों को मार्गदर्शक और शिक्षक बताया है।

