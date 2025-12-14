पूरे होते वादे: बहादुर शाह नगर में सीसी सड़क व नाली निर्माण का शुभारंभ

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नगर पालिका परिषद नौतनवा के वार्ड संख्या 16 बहादुर शाह नगर के डिहवा टोले में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ रविवार को किया गया। इससे पहले कुछ दिन पूर्व नौतनवा विधानसभा के विधायक ऋषि त्रिपाठी ने क्षेत्र में पहुंचकर जनता से जनसंपर्क किया था और निर्माण कार्य की जानकारी दी थी।

उस दौरान टोले की निवासी चन्दा देवी द्वारा सड़क निर्माण को लेकर पूछे गए प्रश्न पर विधायक ने आश्वासन दिया था कि सड़क निर्माण प्रारंभ होने पर शिलान्यास का नारियल वही महिला तोड़ेंगी। विधायक के इसी वादे को निभाते हुए रविवार को उनकी अनुपस्थिति में चन्दा देवी द्वारा नारियल तोड़कर सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत कराई गई।

इस अवसर पर पूर्व भाजपा सभासद चन्दन चौधरी, भाजपा बूथ अध्यक्ष महेंद्र यादव, बूथ कमेटी सदस्य भगवानदास, वार्ड निवासी पूर्णवासी, भगवानदास, सुग्रीम मल्लाह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं व नागरिक उपस्थित रहे।

स्थानीय लोगों ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताते हुए विधायक द्वारा किए गए वादे के पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क और नाली निर्माण से आवागमन सुगम होगा और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट