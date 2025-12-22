  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

By विजय चौरसिया 
Updated Date

नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

पढ़ें :- न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति- मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर चलाया बुलडोज़र : राहुल गांधी

स्थानांतरण की मांग को लेकर अधिवक्ता नागेंद्र शुक्ला का क्रमिक अनशन जारी, चक्का जाम की चेतावनी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा तहसील में उपनिबंधक संदीप गौड़ के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहा आंदोलन सोमवार को और उग्र हो गया। आंदोलन के 75वें दिन अधिवक्ता व किसान नेता नागेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में तहसील परिसर में उपनिबंधक का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।

अधिवक्ता नागेंद्र शुक्ला ने बताया कि भ्रष्टाचार के विरोध में यह आंदोलन का दूसरा चरण है। इससे पूर्व पहला चरण 46 दिनों तक चला था, जिसे जिलाधिकारी महराजगंज संतोष कुमार शर्मा के हस्तक्षेप के बाद समाप्त कराया गया था। बावजूद इसके उपनिबंधक का स्थानांतरण न होने पर उन्होंने द्वितीय चरण का आंदोलन शुरू किया।

श्री शुक्ला का आरोप है कि जिलाधिकारी द्वारा उपनिबंधक के विरुद्ध एडीएम (न्यायिक) महराजगंज से जांच भी कराई गई, लेकिन अब तक शासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है और आम जनता में उपनिबंधक को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।

पढ़ें :- योगी सरकार ने पेश किया 24,496.98 करोड़ रुयये का अनुपूरक बजट, विकास की रफ्तार और प्राथमिक क्षेत्रों की मजबूती पर विशेष फोकस

उन्होंने शासन-प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र के अवलोकन के बाद भी उपनिबंधक का स्थानांतरण नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज करते हुए चक्का जाम किया जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान रेवेन्यू संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, मुकेश त्रिपाठी, राम हजूर यादव, शेख समसुद्दीन, जगनारायण विश्वकर्मा, बृजेश कुमार, मनोज मिश्रा, अखिलेश उपाध्याय, दीपेंद्र प्रजापति, सुधीर शुक्ला, अमित सिंह, अमरेश मौर्य सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

पढ़ें :- Cough Cyrup Case : यूपी एसटीएफ के रडार पर पांच फर्मा कंपनियां, इनके खिलाफ पुलिस दर्ज करेगी FIR
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति- मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर चलाया बुलडोज़र : राहुल गांधी

न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति- मोदी सरकार...

नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

योगी सरकार ने पेश किया 24,496.98 करोड़ रुयये का अनुपूरक बजट, विकास की रफ्तार और प्राथमिक क्षेत्रों की मजबूती पर विशेष फोकस

योगी सरकार ने पेश किया 24,496.98 करोड़ रुयये का अनुपूरक बजट, विकास...

Cough Cyrup Case : यूपी एसटीएफ के रडार पर पांच फर्मा कंपनियां, इनके खिलाफ पुलिस दर्ज करेगी FIR

Cough Cyrup Case : यूपी एसटीएफ के रडार पर पांच फर्मा कंपनियां,...

सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा- कोडिन कफ सिरप से राज्य में नहीं हुई एक भी मौत, सपा सरकार में बांटे गए थे लाईसेंस

सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा- कोडिन कफ सिरप से राज्य...

सोनौली में अवैध मिट्टी–बालू खनन पर भाजपा नेता का बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री व डीएम को ईमेल से शिकायत-वीडियो

सोनौली में अवैध मिट्टी–बालू खनन पर भाजपा नेता का बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री...