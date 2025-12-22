नौतनवा तहसील में उपनिबंधक के खिलाफ आंदोलन तेज, 75वें दिन पुतला दहन

स्थानांतरण की मांग को लेकर अधिवक्ता नागेंद्र शुक्ला का क्रमिक अनशन जारी, चक्का जाम की चेतावनी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा तहसील में उपनिबंधक संदीप गौड़ के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहा आंदोलन सोमवार को और उग्र हो गया। आंदोलन के 75वें दिन अधिवक्ता व किसान नेता नागेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में तहसील परिसर में उपनिबंधक का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।

अधिवक्ता नागेंद्र शुक्ला ने बताया कि भ्रष्टाचार के विरोध में यह आंदोलन का दूसरा चरण है। इससे पूर्व पहला चरण 46 दिनों तक चला था, जिसे जिलाधिकारी महराजगंज संतोष कुमार शर्मा के हस्तक्षेप के बाद समाप्त कराया गया था। बावजूद इसके उपनिबंधक का स्थानांतरण न होने पर उन्होंने द्वितीय चरण का आंदोलन शुरू किया।

श्री शुक्ला का आरोप है कि जिलाधिकारी द्वारा उपनिबंधक के विरुद्ध एडीएम (न्यायिक) महराजगंज से जांच भी कराई गई, लेकिन अब तक शासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है और आम जनता में उपनिबंधक को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।

उन्होंने शासन-प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र के अवलोकन के बाद भी उपनिबंधक का स्थानांतरण नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज करते हुए चक्का जाम किया जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान रेवेन्यू संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, मुकेश त्रिपाठी, राम हजूर यादव, शेख समसुद्दीन, जगनारायण विश्वकर्मा, बृजेश कुमार, मनोज मिश्रा, अखिलेश उपाध्याय, दीपेंद्र प्रजापति, सुधीर शुक्ला, अमित सिंह, अमरेश मौर्य सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट