  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान

नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान

नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों को दी गई अहम जानकारी

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नये आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना सोनौली पुलिस ने ग्राम हरदी डाली में जनजागरूकता अभियान चलाया।

पढ़ें :- इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में बीटेक 'केमिकल इंजीनियरिंग' चतुर्थ वर्ष के छात्र आकाश दत्त सिंह मृत मिले, पुलिस जांच में जुटी

इस दौरान ग्रामीणों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने ग्रामीणों को जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े प्रावधानों, प्रौद्योगिकी एवं फॉरेंसिक जांच जैसे नये प्रावधानों की उपयोगिता भी समझाई।

कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि “नये आपराधिक कानून न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। जनता को इन कानूनों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।”

अभियान के दौरान ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और पुलिस अधिकारियों से अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

पढ़ें :- अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले-गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी में, किसान कैसे समझेंगे?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में बीटेक 'केमिकल इंजीनियरिंग' चतुर्थ वर्ष के छात्र आकाश दत्त सिंह मृत मिले, पुलिस जांच में जुटी

इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में बीटेक 'केमिकल इंजीनियरिंग' चतुर्थ वर्ष के छात्र...

नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान

नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले-गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी में, किसान कैसे समझेंगे?

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले-गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी...

सोनौली में सरदार पटेल जयंती पर निकली “एकता दौड़”

सोनौली में सरदार पटेल जयंती पर निकली “एकता दौड़”

UP Rain Alert : यूपी में 6 नवंबर तक होगी बारिश, गिरेगा पारा, IMD का अलर्ट जारी

UP Rain Alert : यूपी में 6 नवंबर तक होगी बारिश, गिरेगा...

सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले-SIR में जाति से जुड़ा कॉलम भी जोड़े चुनाव आयोग

सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले-SIR में जाति से जुड़ा कॉलम भी जोड़े...