नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नये आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना सोनौली पुलिस ने ग्राम हरदी डाली में जनजागरूकता अभियान चलाया।

इस दौरान ग्रामीणों को भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने ग्रामीणों को जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े प्रावधानों, प्रौद्योगिकी एवं फॉरेंसिक जांच जैसे नये प्रावधानों की उपयोगिता भी समझाई।

कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि “नये आपराधिक कानून न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। जनता को इन कानूनों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।”

अभियान के दौरान ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और पुलिस अधिकारियों से अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट